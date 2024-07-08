В Монголии количество случаев коррупции в первом полугодии 2024 года выросло на 6,4%

CentralAsia (MNG) - В первом полугодии 2024 года прокуратура провела 1366 расследований по фактам коррупции, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 167 дел были предъявлены обвинения и переданы в суд для разрешения. Оно включает:

Использование полномочий и должностного положения 120;

​Получение взятки 53;

Дача взятки 56;

Разбогатели без причины 4.

Из 2,2 трлн тугриков убытков, причиненных коррупцией, 1,6 трлн тугриков были возмещены виновными. Также в ходе расследования были арестованы активы на сумму 42,8 миллиарда тугриков у лиц, причастных к преступлению, и юридических лиц, а также конфисковано имущество на сумму 1,8 миллиарда тугриков.

67,5% коррупции было зарегистрировано в городе Улан-Баторе и 32,5% — в сельской местности, самый высокий уровень — в аймаках Баян-Өлгий, Сэлэнгэ и Сухбаатар.

По данным Генеральной прокуратуры Монголии, преступления с использованием политически влиятельных должностей составляют 79% всех случаев коррупции, преступления получения взяток – 17% и преступления дачи взяток – 9,2%.

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