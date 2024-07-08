Монгольский экономический форум начинается

CentralAsia (MNG) - Монгольский экономический форум начался сегодня, 8 июля 2024 года, в Государственном дворце Монголии. 14-й Форум проводится под лозунгом «Go Mongolia» и продлится два дня.

Форум начался с пленарного заседания «Политика регионального развития». Подсессии начнутся во второй половине дня с темы «Зеленая энергетика-энергетический переход». На Форуме в этом году пройдут подсессии по темам: «Сельское развитие и кооперативы, интенсивное животноводство», «Транспортная инфраструктура и цепочка поставок», «Проблемы и возможности в сфере туризма», «Городское развитие, умный город», «Добыча критически важных полезных ископаемых – текущая ситуация», «Разрешение коммерческих споров: посредничество», «Цифровое управление и цифровая экономика – прогресс на сегодняшний день», «Рынки капитала и финансовые рынки, инвестиционные возможности», «Развитие портфелей проектов климатического финансирования», «Национальное богатство». Фонд, Международный передовой опыт», «Управление рисками: извлеченные уроки», «Соглашение о свободной торговле и экономический коридор».

Экономический форум Монголии, проводимый ежегодно с 2010 года, стал традиционной площадкой для дискуссий между государственным и частным секторами, а также иностранными и отечественными представителями бизнеса и экономики. Около 2000 гостей и официальных лиц посещают 14-й «Экономический форум Монголии», в том числе ведущие экономисты Азиатского банка развития и другие известные международные гости, выступающие с презентациями.

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