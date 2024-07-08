На выборах во Франции побеждает коалиция левых партий. Ультраправые на третьем месте

CentralAsia (CA) - Коалиция левых партий «Новый народный фронт» (NPF) одержала победу во втором туре парламентских выборов во Франции и получила 182 места в Национальном собрании, свидетельствуют официальные данные МВД страны, которые приводят французские СМИ. Об этом пишет Би-Би-Си.

Второе место заняла коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), третье — ультраправое «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, получившее 143 места.

Явка на выборах составила 66,63%.

При этом ни одной политической силе не удалось получить большинства в парламенте. В Национальном собрании заседают 577 депутатов, для большинства необходимо 289 мест.

«Национальное объединение» заняло первое место по итогам первого тура и надеялось на высокий результат в ходе воскресного голосования, однако перед вторым туром левые и сторонники Макрона объединили усилия, чтобы предотвратить победу ультраправых.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил досрочные выборы в начале июня после победы французских ультраправых на выборах в Европарламент.

Еще вечером, после публикации первых предварительных итогов голосования, на улицы французских городов вышли ликующие толпы.

На площади Республики в Париже собрались тысячи людей. Как сообщали корреспонденты, поначалу акция была мирной, однако затем неизвестные начали зажигать файеры, поджигать мусорные баки и велосипеды и бить стекла автобусных остановок.

В Нанте в ходе акции вспыхнули беспорядки, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Европейские лидеры начали комментировать итоги выборов еще вечером в воскресенье.

«В Париже энтузиазм, в Москве разочарование, в Киеве облегчение. Достаточно, чтобы быть счастливым в Варшаве», — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что приветствует «отказ Франции от ультраправых» и рост «левых, которые решают проблемы народа с помощью серьезной и смелой политики».