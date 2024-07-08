США вывели войска из столицы Нигера

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CentralAsia (CA) - Американские войска завершили вывод со своей базы в столице Нигера Ниамее. До 15 сентября США должна вывести силы из города Агадес на севере страны. По информации AFP, в Нигере находилось около 950 американских военных, 766 из них покинули страну.

«Министерство обороны Республики Нигер и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 в Ниамее отныне завершен»,— говорится в совместном коммюнике. По информации AFP, на церемонии на базе присутствовали начальник штаба армии Нигера Маман Сани Киау и американский генерал Кеннет Экман.

О планах США вывести войска из Нигера стало известно этой весной. Решению предшествовал разрыв военного соглашения с Вашингтоном от 2012 года нигерской военной хунтой, пришедшей к власти в стране в июле прошлого года после свержения президента Мохамеда Базума, главой государства стал командующий президентской гвардией Абурахман Чиани.