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Во Франции после выборов произошли беспорядки, есть задержанные

CentralAsia (CA) -  По всей Франции прошли демонстрации по итогам прошедших парламентских выборов.

На площади Республики в Париже, по информации полиции, собрались 8 тыс. человек. Как пишет Le Figaro, сотни человек пытались провоцировать полицию. Они поджигали предметы на улице и запускали фейерверки. По информации газеты, в столице есть задержанные, полиция применила слезоточивый газ.

Как пишет Le Figaro, в Ренне задержаны 25 человек на несогласованной акции. Утверждается, что протестующие выкрикивали антифашистские лозунги на городской площади Сент-Анн. В городе также применялся слезоточивый газ. В Лионе произошли столкновения протестующих с правоохранительными органами.

По итогам второго тура парламентских выборов во Франции победила коалиция левых партий «Новый народный фронт». На втором месте коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе». Третьими стала правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая лидировала по итогам первого тура выборов.

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