Июнь в Узбекистане был на 1−2,5 градуса жарче нормы, но без рекордных значений

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал климатический обзор минувшего июня. По данным синоптиков, средняя месячная температура в этом месяце превысила норму на 1−2,5 градуса.

По большей части территории Узбекистана июнь 2024 года вошёл в пятёрку самых тёплых июней за все годы наблюдений.

В Ташкенте прошедший июнь занял третье место после июней 2021 и 2023 годов, которые были теплее нормы на 2,8−3,2 градуса.

Температурный фон в течение месяца был довольно ровным. По большей части территории Узбекистана максимальная температура в июне была, в основном, в пределах +32…+37 градусов, по югу и пустынной зоне — +36…+41 градуса.

Самая жаркая погода наблюдалась 27−28 июня. В эти дни температура повышалась до +39…+41 градуса, по югу и пустынной зоне до +42…43 градусов.

«Это не самые высокие значения температуры для июня», — отметили синоптики. Рекорды максимальной температуры воздуха в июне составляют +42…+44 градуса, по югу и пустынной зоне — +45…+47 градусов.

В Ташкенте непревзойдённым остался абсолютный максимум июньской температуры за 154 года метеорологических наблюдений — 43 градуса (1914 год).

Выпадение дождей в июне 2024 года, как это часто бывает летом, было крайне неравномерным.

По большей части территории Узбекистана прошедший июнь можно охарактеризовать как экстремально сухой месяц. Количество осадков за месяц составило 0,0−4 мм, в отдельных районах до 6−11 мм.

Лишь по Андижанской, Ферганской областям и по северу Каракалпакстана дожди были более интенсивными. Количество осадков за месяц местами достигло 15−22 мм.

Дожди выпадали очень редко (1−3 дня за месяц) и носили кратковременный характер.

В предгорных и горных районах республики кратковременные дожди отмечались чаще и в отдельные дни были интенсивными — до 10−20 мм за несколько часов. Суммарное количество осадков за месяц достигало 25−35 мм, в горах Ферганской области и в высокогорных зонах Ташкентской, Кашкадарьинской областей — до 60−100 мм.

Ливневые дожди в отдельных предгорных и горных районах Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Ферганской областей вызвали прохождение селе-паводковых явлений.

Местами по республике отмечалось усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах Каракалпакстана, Навоийской, Кашкадарьинской областей порывы ветра достигали 22−25 м/с. По северу, югу и пустынной зоне республики усиление ветра сопровождалось пыльными бурями с ухудшением видимости до 1000 м.