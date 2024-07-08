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Иран построит на территории Туркменистана газопровод

CentralAsia (TM) -  Иранские компании построят на территории Туркменистана новый газопровод протяженностью 125 километров и три газокомпрессорные станции, необходимые для поставок дополнительных объемов газа в Иран.

1-3 июля в Ашхабаде состоялись переговоры туркменской и иранской сторон на эту тему, сообщает МИД Туркменистана.

По итогам встречи подписан контракт купли-продажи природного газа в объеме до 10 миллиардов кубометров газа в год, который будет поставляться из Туркменистана в Ирак через Иран по своповой схеме.

Кроме того, в дополнение к существующим мощностям планируется увеличить объемы газа, поставляемого в Иран по направлениям Довлетабад – Серахс – Хангеран и через газоизмерительную станцию Чалоюк до 40 миллиардов кубометров в год.

В марте сообщалось, что ожидается начало поставок газа из Туркменистана в Ирак по своповой схеме через Иран. В январе 2024 года стало известно, что Ирак выполнил все требования для начала свопового импорта туркменского газа. Задержка с началом поставок была связана с необходимостью согласовать все условия с Ираном.

С 2022 года Туркменистан по такой же схеме экспортировал газ в Азербайджан через Иран. Однако в январе 2024 года экспорт был приостановлен в связи с тем, что Ашхабад и Баку не смогли согласовать объемы и стоимость газа.

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