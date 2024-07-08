В ФСБ России заявили о предотвращении угона в Украину бомбардировщика Ту-22М3

Ту-22М3

CentralAsia (CA) - ФСБ России сообщила, что украинская разведка при поддержке стран НАТО пыталась угнать стратегический бомбардировщик Ту-22М3 в Украину. Эту попытку удалось пресечь, заявили в центре общественных связей ФСБ.

По версии российской спецслужбы, украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика. Его имя и какие-либо подробности о нем не приводятся. Ему якобы пообещали денежное вознаграждение и гражданство Италии за «перелет и посадку ракетоносца на Украине». Как сообщил телеграм-канал Mash, летчику якобы обещали три миллиона долларов.

В ФСБ утверждают, что «вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке операции и ее реализации». «В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное»,— добавили в ЦОС.

Ту-22М3 — дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиабомбами. Также может нести ядерное оружие.