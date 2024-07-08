ВСУ сообщили о массированном ударе по Украине, в Киеве слышны взрывы

CentralAsia (CA) - Российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, в том числе с применением ракет, выпущенных из комплекса «Кинжал», сообщило Командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу.

В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация. Украинские СМИ и телеграм-каналы пишут, что в городе слышали звуки взрывов. Российское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на очевидцев, что взрывы прозвучали в районе киевского аэропорта Жуляны, утверждается, что есть попадание в районе военного завода «Артем».

В Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева упали обломки ракет, заявили в военной администрации. Глава города Виталий Кличко сообщил, что туда направляются бригады медработников.

По предварительным данным властей Киева, погибли 5 человек, пострадали 9.

Украинские СМИ и паблики также сообщили о взрывах в Киевской области, там сработали средства ПВО, сообщили в региональной военной администрации.

Кроме того, сообщается о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.