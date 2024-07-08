В Москве задержали троих мигрантов из Узбекистана по подозрению в изнасиловании сотрудницы телеканала «Матч ТВ»

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- 16:04, 08 июля 2024
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- Обновлено: 16:07, 08 июля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Москве правоохранители задержали троих мигрантов по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» на севере города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного управления СК РФ.
«По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан Республики Узбекистан», — рассказали в ведомстве.
Один из подозреваемых пытался скрыться, но его задержали, когда тот ехал в аэропорт.
Фигурантам уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» УК РФ предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.
Инцидент произошел ночью 6 июля недалеко от телецентра «Останкино», когда женщина возвращалась с работы. Трое мужчин 22, 24 и 25 лет, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напали на потерпевшую. Двое из них изнасиловали незнакомку, пока третий следил, чтобы его приятелей не обнаружили.
В «Матч ТВ» сообщили, что «в курсе инцидента», но не стали раскрывать подробности. Телеканал готов оказать содействие правоохранительным органам и оказывает поддержку пострадавшей.