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Россия выпустила по Украине более 40 ракет разных типов, - Зеленский об утреннем ударе
Предыстория: ВСУ сообщили о массированном ударе по Украине, в Киеве слышны взрывы

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний ракетный удар по Украине, по его словам, РФ запустила более 40 ракет разных типов.

«Российские террористыснова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница», - написал он в Telegram.

ВСУ утром 8 июля сообщили о массированном ракетном ударе по Киеву и другим городам Украины. По последним данным властей, в столице Украины погибли 10 человек, более 30 пострадали. В Кривом Роге погибли 10 человек.

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