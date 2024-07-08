Россия выпустила по Украине более 40 ракет разных типов, - Зеленский об утреннем ударе

CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский отреагировал на утренний ракетный удар по Украине, по его словам, РФ запустила более 40 ракет разных типов.

«Российские террористыснова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет различных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница», - написал он в Telegram.

ВСУ утром 8 июля сообщили о массированном ракетном ударе по Киеву и другим городам Украины. По последним данным властей, в столице Украины погибли 10 человек, более 30 пострадали. В Кривом Роге погибли 10 человек.