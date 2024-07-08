Премьер Франции подал в отставку после результатов парламентских выборов. Макрон его не принял

Габриэль Атталь

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку после результатов второго тура парламентских выборов. Президент Эммануэль Макрон его отставку не принял. Об этом сообщают AFP и BFM TV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Президент попросил премьера не уходить с этой должности «временно», чтобы «обеспечить стабильность страны». «Глава государства особо поблагодарил Габриэля Атталя за кампании европейских и законодательных выборов, которыми тот руководил», — цитирует BFM TV пресс-службу французского президента.

Атталь объявил о планах подать в отставку вскоре после второго тура парламентских выборов, по результатам которого коалиция президента Эммануэля Макрона заняла второе место, получив лишь 168 мест. Президентский блок опередила коалиция левых сил, которая займет 182 места в парламенте.

Ультраправые во главе с «Национальным объединением» Марин Ле Пен, победившие в первом туре, во втором показали третий результат, дающий им 143 мандата.

Досрочные выборы в парламент Франции были объявлены после того, как «Национальное объединение» победило на выборах в Европарламент.

Макрон назначил Габриэля Атталя, занимавшего до этого пост министра образования, премьер-министром в начале января 2024 года. На тот момент ему было 34 года, он стал самым молодым премьером в истории Франции.