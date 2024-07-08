Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным объектам Украины

CentralAsia (CA) - Минобороны России сообщило об ударах по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. В министерстве также заявили, что цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

«Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ»,— говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Ранее власти Украины заявили, что 8 июля российские военные атаковали гражданскую инфраструктуру в Киеве, в частности, повредив несколько жилых многоэтажных домов, а также один из корпусов детской больницы «Охматдет». По данным МВД Украины, в Киеве погибли семь человек, еще 25 пострадали, по всей Украине — около 20 погибших и порядка 50 пострадавших.

Минобороны России также сообщило, что заявления властей Украины о ракетном ударе по гражданском объектам не соответствуют действительности. Оборонное ведомство утверждает, что опубликованные фото и видеокадры из Киева «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». В сообщении также сказано, что «аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год» и проходят в преддверии саммитов НАТО.