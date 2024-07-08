Премьер Индии Нарендра Моди прибыл в Москву

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Индии Нарендра Моди прилетел в Москву, его самолет приземлился в аэропорту Внуково, передает ТАСС.

Визит Моди в Москву, который продлится 8–9 июля, станет его первой зарубежной поездкой на третьем сроке в должности главы правительства. В Кремле ранее заявили о большом значении этой поездки Моди.

По данным Economic Times, на предстоящей встрече Моди и президент Владимир Путин обсудят в том числе денежные переводы между странами. Источники Bloomberg сообщили, что президент и премьер могут подписать соглашение, связанное с «военной логистикой».

Сам премьер рассказал, что он хочет обсудить с российским президентом различные региональные и глобальные вопросы.

Предыдущий визит Моди в Россию состоялся в 2019 году. Тогда он посетил Дальневосточный экономический форум во Владивостоке. Москву Моди не посещал с 2015 года.