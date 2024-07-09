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Церемония открытия и закрытия Наадама проводится на тему «Мать-Земля – История мирного существования»

CentralAsia (MNG) -  В Монголии на этой неделе начнётся череда выходных в связи с празднованием национального праздника Наадам. В этом году церемония открытия Наадама пройдет в жанре мюзикла и будет посвящена теме «Эх дэлхий – энх оршихуйн цадиг» - («Мать-Земля – История мирного существования»).

До фестиваля Наадам осталось всего два дня. В открытии и закрытии Наадама примут участие более 1000 артистов. Среди артистов – представители из КалмыкииТувы и Внутренней Монголии.

В этом году организаторы планируют и готовятся открыть фестиваль мюзиклом, превращающим археологические находки, такие как петроглифы, отражающие следы, оставленные кочевниками, в новаторские произведения. Также будет построена полностью автоматическая сцена, которая объединит монгольское национальное наследие и культуру с инновационными технологиями.

источник: middleasiannews.com

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