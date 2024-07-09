Основная оппозиция Монголии решила сотрудничать с правительством

CentralAsia (MNG) - Большинство членов Комитета национальной политики Демократической партии, или 92 процента членов, принявших участие в заседании, считали правильным войти в правительство.

На заседании комитета было подчеркнуто, что парламентские выборы 2024 года были выборами, на которых велась борьба с правящей партией, участвовавшей в выборах за счет государственных денег, а Демократическая партия согласилась сотрудничать в будущей политике и решениях правительства.

Внеочередное заседание Комитета национальной политики прошло онлайн, на нем присутствовало более 70% председателя и ведущих членов Демократической партии, и Демократическая партия согласилась сотрудничать с правительством 92% голосов всех членов.

Они оправдывают это решение следующим образом.

На этом заседании было констатировано, что более 430 тысяч избирателей, проголосовавших за Демократическую партию, поддержали реализацию политики и программ Демократической партии, поэтому правильно создать условия, чтобы эти голоса не были потеряны. Таким образом, можно реализовать 9 целей плана действий с помощью Плана интенсивного развития «Полная Монголия, полная демократия 9+90+900».

Однако в соцсетях распространяется высказывание о том, что Демократическая партия «легла в одну кровать и под одно одеяло с нынешней властью», проигнорировав мнение своих избирателей. Демократическая партия отказалась от своего изначального намерения сохранить малочисленное правительство и не увеличивать число министерских кресел.

Похоже, что Демократическая партия Монголии отступила от своей политики противодействия авторитарному правлению и диктатуре.Приверженцы партии демократов разочарованы отсутствием твердой политической воли у новоизбранных конгрессменов, а также считают их решение нарушением основ и принципов демократии.

автор: Татар С.Майдар

источник: middleasiannews.com

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