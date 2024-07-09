Крупная американская франшиза собирается захватить Монголию

CentralAsia (MNG) - Tavan Bogd Group открывает первый ресторан SUBWAY в Монголии! Теперь монголы могут наслаждаться свежими, вкусными и питательными бутербродами.

В центре «Галерея Улан-Батора» открылся первый филиал бренда вкусных сэндвичей Subway, который имеет самое большое количество филиалов в мире, обслуживая 7,6 миллиона клиентов в 110 странах и 37 000 локациях.

Subway — сеть ресторанов быстрого обслуживания, работающая по принципу франчайзинга. Крупнейшая по количеству точек предприятий общественного питания сеть в мире. Основной продаваемой продукцией являются субмарина-сэндвичи (сабы).

Официальное название фирмы Subway, предоставляющей услуги франчайзинга: Doctor’s Associates, Inc. Фирма была основана в 1965 году Фредом ДеЛюкой (англ. Fred DeLuca) и по состоянию на 8 сентября 2017 года насчитывала 44380 ресторанов в 110 странах.

Subway позиционирует себя как здоровую альтернативу стандартным сетям ресторанов быстрого обслуживания (что было доказано официальной диетой), что отражается в слогане компании «Ешь свежее!» (англ. Eat fresh!).

Название сети происходит от английской приставки «sub», сокращения для «Submarine Sandwich» («Сэндвич в форме подводной лодки»). Сэндвичи, производимые фирмой, были так названы из-за своей вытянутой и округлой формы, похожей на подводную лодку. Первый ресторан Subway был открыт в 1965 году в Бриджпорте, Коннектикут (США) под именем «Pete’s Super Submarines». В Германии Subway называют «забегаловкой 1000 вопросов» (1000 Fragen Imbiss). Название также является игрой слов в английском языке: subway — «метрополитен», как его именуют в Нью-Йорке, США.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения