Его Величество Драконовый Король и его супруга прибыли в Монголию. ФОТО

CentralAsia (MNG) - 8 июля Его Величество Драконовый Король Королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (Жигмэдгэсэрнамжил Ванчиг) и его супруга Джецун Пема Вангчук (Жавзан Ванчиг) прибыли в Монголию.
Его Величество Драконовый Короля Королевства Бутан и его супруги, сопровождающую их делегацию в Международном аэропорту Чингисхан приняла министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх.
Президент Хурэлсух Ухнаа и Его Величество король Королевства Бутан Джигме Гесер Намджил Вангчук проведут официальную встречу и обменяются мнениями по вопросам расширения отношений и сотрудничества и взаимодействия на международной и региональной арене.
Стороны также планируют подписать документы по укреплению договорно-правовой базы двусторонних отношений.
Его Величество король Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и его супруга будут присутствовать на открытии Наадама и других церемониях в качестве почетных гостей.
Ее Величество Джетсун Пема родилась 4 июня 1990 года в Национальном госпитале имени Джигме Дорджи Вангчука в Тхимпху.
Джецун Пема Вангчук — супруга Джигме Кхесар Намгьял Вангчука, пятого короля Бутана. Их свадьба состоялась 13 октября 2011 года в Пунакха-дзонге. 5 февраля 2016 года у пары родился первенец.
Она вторая из пяти детей в семье. Её отец работает пилотом на коммерческих авиалиниях, а мать приходится племянницей супруге второго короля Бутана.
Начальное образование получила в Индии. Помимо родного дзонг-кэ, владеет английским языком и хинди.
Является послом ЮНЕП по охране озонового слоя Земли.
источник: middleasiannews.com