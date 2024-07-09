Оюун-Эрдэнэ представил спикеру парламента законопроект о структуре и составе нового правительства

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в понедельник представил спикеру парламента Монголии Амарбаясгалану Дашзэгвийну законопроект о структуре и составе нового правительства.

Согласно законопроекту, в новой структуре монгольского правительства будет премьер-министр, 22 министра и 16 министерств.

По окончательным результатам Центральной избирательной комиссии /ЦИК/ Монголии, правящая Монгольская народная партия получила 68 депутатских мандатов в 126-местном парламенте страны, оппозиционная Демпартия — 42, партия ХҮН /«Человек»/ — 8, Национальная коалиция — 4 и партия «Гражданское мужество — Зеленые» — 4.

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