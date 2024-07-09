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Три партии Монголии подписали МоВ по формированию коалиционного правительства
// ubn.mn

CentralAsia (MNG) -  Правящая Монгольская народная партия, а также оппозиционные Демократическая партия и партия ХҮН /«Человек»/ подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании по формированию коалиционного правительства по итогам 9-х парламентских выборов, состоявшихся в Монголии 28 июня.

Документ подписали председатель Монгольской народной партии, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, председатель Демократической партии, член Великого Государственного Хурала /парламента/ Монголии Гантөмөр Лувсанням и председатель партии ХҮН, член Великого Государственного Хурала Дорджханд Тогмид.

Как отметили партийные лидеры, коалиционное правительство формируется с учетом современной геополитической ситуации в целях оперативного решения проблем развития Монголии и укрепления национального единства.

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