Генеральный директор ФАО посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Монголии г-жи Батцэцэг Батмөнх Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) д-р Цюй Дунъюй посетит Монголию с официальным визитом 10-12 июля 2024 года.

Это первый визит д-ра Цюй Дунъюя в Монголию с момента вступления в должность Генерального директора ФАО и направлен на укрепление сотрудничества в продовольственном и сельскохозяйственном секторе. В ходе визита Генеральный директор встретится с главой государства Монголии, премьер-министром, а также с некоторыми министрами, чтобы обсудить вопросы расширения сотрудничества между Монголией и ФАО в создании устойчивой, устойчивой продовольственной и сельскохозяйственной системы, способной преодолевать риски.

Монголия присоединилась к ФАО в 1973 году. Первоначально делами Монголии отвечал представитель ФАО в Пекине, но в 2018 году для Монголии был назначен специальный постоянный представитель.

С годами сотрудничество между Монголией и ФАО расширилось, установив надежное партнерство. ФАО поддерживает реализацию научно обоснованной политики, инноваций и технологий в продовольственном, сельскохозяйственном и экологическом секторах Монголии.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, многочисленные проекты и программы, реализованные ФАО, положительно повлияли на средства к существованию и благосостояние монголов, особенно в пищевой и сельскохозяйственной отраслях, которые сильно зависят от погоды.

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