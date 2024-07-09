Зеленский назвал трех возможных посредников между Киевом и Москвой

CentralAsia (CA) - В роли посредника между Россией и Украиной могут выступить США, Китай или Евросоюз, заявил Владимир Зеленский на встрече с польским премьер-министром Дональдом Туском, отвечая на вопрос, может ли быть таким посредником премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Что касается, может ли он быть посредником… Нет посредничества между Россией и Украиной. Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не про посредничество, это про возможности. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого, либо у тебя сильная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США — такая страна. Я думаю, Китай, и Евросоюз», - цитирует Зеленского «Украинская правда».

Говоря о предложениях по завершению конфликта, представленных в том числе премьером Венгрии Виктором Орбаном, Владимир Зеленский заявил о безальтернативности его «формулы мира». Он также отметил, что решение Виктора Орбана посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным было его личной инициативой и не согласовывалось с Украиной.

Встреча Зеленского с Туском была посвящена подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшой. Такие соглашения Киев уже подписал с США, Великобританией и рядом европейских стран.

Владимир Зеленский в конце июня допустил переговоры с Россией через посредников по аналогии зерновой сделкой, в разработке которой участвовали Турция и ООН. Зеленский предположил, что вопросы территориальной целостности могут обсуждаться странами с разных континентов, после чего их последовательно одобрят Украина и Россия. Владимир Путин поддержал идею посредничества. Однако возможность окончательного завершения конфликта с помощью посредников он назвал маловероятной.