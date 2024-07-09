Состоялась официальная церемония встречи Его Величества Драконового Короля. ВИДЕО и ФОТО

CentralAsia (MNG) - Сегодня на центральной площади столицы состоялась официальная церемония встречи Его Величества Драконового Короля Королевства Бутан Джигме Кхесар Намгьял Вангчук (Жигмэдгэсэрнамжил Ванчиг) и его супруги Джецун Пема Вангчук (Жавзан Ванчиг), прибывших в Монголию с государственным визитом по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Президент Монголии приветствовал высоких гостей с двумя детьми в национальных костюмах, которые преподнесли им букет в цветах флага Бутана.

В честь Его Величества Драконового Король Королевства Бутан на площади, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул. Командир почетного караула отдал рапорт, и прозвучали государственные гимны Королевства Бутан и Монголии.

Его Величество Драконовый Король и Президент Монголии оказали дань уважения Бунчуку армий Чингисхана.

Его Величество Драконовый Король приветствовал присутствовавших на церемонии встречи официальных лиц Монголии и Бутана, глав дипломатических миссий в Монголии, представителей международных организаций.

Главы Монголии и Его Величества Драконовый Король Королевства Бутан оказали дань уважения памятнику Чингисхана. Его Величество сделал запись в Книге почетных гостей.

источник: middleasiannews.com

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