Марокканка в хиджабе стала победительницей первого в мире конкурса красоты «Мисс искусственный интеллект». Фото

Кенза Лейли из Марокко

CentralAsia (CA) - Кенза Лейли из Марокко стала победительницей первого в мире конкурса красоты с использованием искусственного интеллекта. Она выиграла $13 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

ИИ-инфлюенсер Кенза Лейли смогла обойти 1,5 тыс. других участниц конкурса. У нее 190 тыс. подписчиков в Instagram. Искусственный интеллект позволяет ей говорить на семи языках и отвечать подписчикам в режиме реального времени.

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Как сообщает издание Daily Mail, судьи оценили «передовые технологии, стоящие за ИИ-звездой, а также ее неотразимую индивидуальность».

На втором месте оказалась ИИ-участница из Франции по имени Лалина. Ее оценили за «стильный образ».

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Третье место заняла девушка из Португалии Оливия Си, она «ведет» travel-блог. Все фотографии из «путешествий» также созданы нейросетью.

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Судьи конкурса The Fanvue World AI Creator Awards оценивали участниц по степени реалистичности внешности, технологическому мастерству и влиянию в социальных сетях.

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