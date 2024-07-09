Температура на планете бьёт рекорды 13 месяцев подряд, - Copernicus

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CentralAsia (CA) - 13 месяцев подряд на планете держится рекордно высокая температура. Об этом говорится в докладе Европейской климатической службы Copernicus. Июнь выдался аномально жарким и пополнил 12-месячную серию, когда в мире было на 1,5 градуса Цельсия теплее, чем в доиндустриальный период.

«Это серьёзное предупреждение о том, что мы приближаемся к пределу, установленному Парижским соглашением. лобальная температура продолжает расти. Причём быстрыми темпами, - сказал в интервью Euronews старший климатолог Copernicus Николя Жюльен.

Отметка в 1,5С важна, поскольку это допустимый предел потепления, о котором в 2015 году договорились почти все страны мира на Конференции по климату в Париже. Впрочем, учёные утверждают, что данный порог будет пройден, когда жара продлится в течение 20 или 30 лет.

По словам экспертов, рекордная жара длиной более чем в год на Земле может скоро закончиться, но климатический хаос, который возник из-за неё, просто так не исчезнет.

Июнь 2024 года - в тройке самых жарких в истории

По данным Copernicus, средняя температура в июне составила 16,66 градуса. Это на 0,14 градуса выше, чем год назад и на 0,67 - больше среднего показателя для этого месяца за последние 30 лет.

Июнь 2024-го вошёл в тройку самых жарких месяцев за всю историю наблюдений, ведущихся с 1940 года, уступив только июлю и августу прошлого года.

По словам Жюльена, дело не столько в самих рекордах, сколько в отрывах, с которыми они бьются все последние 13 месяцев.

О последствиях рассуждает климатолог из Техасского университета A&M Эндрю Десслер, который не участвовал в составлении отчёта: «Для богатых людей это дорогое неудобство. Для бедных - это страдания. Количество средств, которые нужно иметь, чтобы испытывать лишь неудобства, будет расти до тех пор, пока большинство людей не начнёт испытывать страдания».

Как результат - погодные аномалии

Период превышения порогового уровня температуры в 1,5 градуса ещё не столь долог, а «мы уже наблюдаем последствия изменения климата в виде экстремальных погодных явлений», - говорит Жюльен, имея в виду участившиеся более масштабные наводнения, ураганы, засухи и тепловые волны.

По данным Copernicus, июньская жара особенно сильно ударила по юго-восточной Европе, Турции, восточной части Канады, западной части США и Мексики, Бразилии, северной Сибири, Ближнему Востоку, Северной Африке и западной Антарктиде. В прошлом месяце в больницы Пакистана, где столбик термометра поднялся до отметки в +47, угодили тысячи людей с тепловым ударом.

Июнь также стал 15-м месяцем подряд, когда температура в мировом океане, который составляет более двух третей поверхности Земли, достигла максимальных значений.

По словам Жюльена и других метеорологов, в большей степени это связано с давно идущим процессом потепления, который вызван парниковыми газами, выделяемыми при сжигании угля, нефти и природного газа. Почти вся тепловая энергия антропогенного происхождения попадает непосредственно в океан.

Какую роль играет Эль-Ниньо?

Естественные океанические и атмосферные явления Эль-Ниньои Ла-Нинья - потепления и похолодания в центральной части Тихого океана, которые сказываются на погоде во всём мире, - конечно, играют свою роль. С первым как раз-таки связывают рекордную жару. Сильный Эль-Ниньо, сформировавшийся в прошлом году, закончился в июне.

По словам учёных, ещё один фактор заключается в том, что воздух над судоходными каналами Атлантики стал чище после введения новых правил прохождения судов. Уменьшилась концентрация таких загрязняющих частиц, как сера, которые имеют охлаждающий эффект. Это маскирует гораздо более значимое потепление от парниковых газов.

Побьёт ли 2024-й рекорд жары 2023 года?

Климатолог Зик Хаусфатер, сотрудник технологической компании Stripes и службы мониторинга состояния климата Berkeley Earth писал в своём микроблоге: «С 95%-й вероятностью можно утверждать, что 2024 год побьёт рекорд прошлого года и станет самым тёплым с момента начала регистрации температур на планете в середине 1800-х годов».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в прошлом месяце оценило вероятность такого развития событий в 50%.

Между тем, среднесуточные температуры в конце июня и начале июля были не такими высокими, как в прошлом году, отметил Жюльен.

«Вполне возможно, что июль 2024 года будет холоднее, чем июль 2023 года, и эта полоса закончится, - сказал он, продолжив: - Но это ещё не точно. Всё может измениться».

Эндрю Уивер, климатолог из Университета Виктории, говорит, что, согласно полученным данным, если срочно не сократить выбросы, то потепление на Земле достигнет 3 градусов Цельсия. Он опасается, что конец череды рекордно жарких месяцев приведут к тому, что «люди скоро забудут» об опасности.

«Каждый температурный рекорд приближает момент, когда изменение климата обернётся кризисом для вас лично или для ваших близких», - сказал климатолог Андреа Даттон из Висконсинского университета.

По его словам, наш мир переживает кризис.

«Возможно, вы ощущаете это на себе уже сегодня, - если живёте на пути ураган «Берилл». Его подпитывает чрезвычайно тёплый океан. Это новая эра тропических штормов, способных быстро усиливаться и превращаться в мощные смертоносные ураганы.

Даже если сегодня это не так, каждый температурный рекорд приближает момент, когда изменение климата обернётся кризисом для вас лично или для ваших близких», - сказал он.

Учёные Copernicus при помощи компьютерного моделирования проводят анализ миллиардов данных, полученных со спутников, кораблей, самолётов и метеостанций по всему миру.