National Geographic: Почему никогда не поздно выучить язык во взрослом возрасте?

CentralAsia (CA) - Долгосрочная идея о том, что изучение языка лучше до взрослой жизни, является предметом споров. Для тех, кто хочет выучить новый язык, этот процесс может показаться сложным, особенно для взрослых, пишет National Geographic.

Долгое время считалось, что чем раньше вы осваиваете новые навыки, тем легче их усваивать. Идея о том, что возраст может играть огромную роль в способности человека к изучению языка, является одной из причин, по которой раннее детство когда-то считалось лучшим временем для знакомства со вторым языком. Но вопрос о том, правда ли это, активно обсуждается в научном сообществе.

К сожалению, эта идея способствовала укреплению сомнений в способности пожилых людей быстро адаптироваться к новой грамматике, синтаксису и семантике, что помешало появлению многих потенциальных полиглотов.

Исследования показывают, что человеческий мозг — сложный орган, способный к постоянной эволюции, и после полового созревания он обладает потенциалом к ​​более высокому уровню обучения: взрослые и дети просто по-разному усваивают и изучают информацию.

«Исследования показывают, что взрослые лучше учатся во всем, потому что у нас много саморегуляции, и мы очень целеустремленны, когда хотим чему-то научиться, - говорит Лурдес Ортега, профессор лингвистики в Джорджтаунском университете, которая говорит на четырех языках. - Взрослые во всем мире достигают разной степени владения языком, беглости, возможностей для того, что они хотят делать с языком, но предела этому нет».

Люди, способные общаться на языках, не являющихся родными, также испытывают ряд когнитивных преимуществ, что говорит о том, что им, возможно, стоит расширить свои вербальные горизонты.

Что нужно, чтобы выучить второй язык

По данным Бюро переписи населения США, около 20 процентов населения США говорят на другом языке, помимо английского, по сравнению с 59 процентами европейцев, которые могут говорить по крайней мере на втором языке.

Большинству людей могут потребоваться годы, чтобы достичь уровня владения иностранным языком, говорит Ортега. По данным Института дипломатической службы (FSI), на процесс изучения языка влияют такие факторы, как природные способности человека, его предыдущий языковой опыт и последовательность занятий.

FSI утверждает, что языки, которые носители английского языка сочтут похожими на свои собственные, например, испанский или французский, можно выучить относительно быстро, примерно за 24–30 недель. Напротив, языки, которые имеют значительные культурные отличия от английского, например, греческий или русский, займут около 44 недель. Время обучения может удвоиться для языков, которые считаются исключительно сложными, например, арабского или мандаринского.

Такие оценки отражают строгую модель обучения с выделенным количеством часов, потраченных на практику в течение нескольких дней в неделю, говорит Ортега. Невозможно и маловероятно ожидать, что один человек будет следовать такому строгому графику самостоятельно, особенно с учетом того, что рост приложений для изучения языков, таких как Babbel и Duolingo, расширил доступ к иностранному образованию, предоставив людям время и уверенность для достижения определенных целей в собственном темпе.

Почему изучение нового языка полезно для всей семьи?

«Никто не может выучить, будучи взрослым, новый язык, если он не любит его и не делает его частью своей жизни, - говорит Ортега. - Теоретически, это здорово, но у вас должны быть причины для этого и время, чтобы вложиться в это».

Тем не менее, дети и взрослые имеют свои собственные уникальные сильные и слабые стороны, когда дело доходит до понимания новых связей. Дети, как правило, изучают новые языки более интуитивно, могут иметь больше возможностей играть и экспериментировать с новыми языками и могут быть вынуждены адаптироваться без помощи приложений-переводчиков или других ресурсов. Взрослые могут использовать индивидуальные стратегии, чтобы отточить свой опыт изучения языка, например, создавая собственные системы запоминания или методы визуализации.

Как второй язык питает ум

Все чаще представители долгоживущих поколений стремятся улучшить свое когнитивное здоровье и социальную жизнь, и растущий спрос на изучение иностранного языка быстро оказался отличным способом достижения этой цели.

«Существуют всевозможные когнитивные преимущества двуязычия, - говорит Боаз Кейсар, профессор психологии Чикагского университета. - Чем больше языков вы изучаете, тем больше вы понимаете, насколько важную роль [этот] язык играет в нашей жизни. Мы принимаем это как должное».

Для пожилых людей возможные преимущества включают улучшение памяти и приобретение более обширного словарного запаса. Более того, многие исследования показывают, что изучение другого языка во взрослом возрасте может даже помочь предотвратить слабоумие. Изучение языка позволяет студентам стать более гибкими мыслителями, говорит Кейсар.

Несмотря на то, что языковая связь является прекрасным инструментом для расширения круга социальных связей человека, все еще не хватает исследований, посвященных трудностям, с которыми сталкиваются пожилые люди, стремящиеся выучить новый язык.

Тем не менее, открытие языка, отличного от вашего собственного, может быть очень полезным. Лучший способ получить большую часть этих наград — начать сегодня.

«Было бы замечательно, если бы люди были более открыты к идее, что это может привнести много богатства в вашу жизнь, - говорит Ортега. - Если нет ничего другого, не пытайтесь просто выучить один язык, попробуйте хотя бы два, потому что каждый из них ощущается совершенно по-разному».