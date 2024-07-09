В России сообщили об атаке дронов в шести областях, под Волгоградом произошли пожары на нефтебазе и подстанции
- Азия и мир, происшествия
- 12:20, 09 июля 2024
- Просмотров: 1355
- Обновлено: 12:27, 09 июля 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Ночью 9 июля в России дроны атаковали Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Белгородскую и Ростовскую области.
В Минобороны РФ сообщили о сбитии 38 дронов, из них 21 в Ростовской области.
Там в одном из районов загорелись два трансформатора на электроподстанции.
В Волгоградской области произошли пожары на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. Возгорание было потушено, но произошло отключение электричества.
В аэропортах Волгограда и Астрахани после атак беспилотников в этих регионах введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.