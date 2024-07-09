В России сообщили об атаке дронов в шести областях, под Волгоградом произошли пожары на нефтебазе и подстанции

CentralAsia (CA) - Ночью 9 июля в России дроны атаковали Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Белгородскую и Ростовскую области.

В Минобороны РФ сообщили о сбитии 38 дронов, из них 21 в Ростовской области.

Там в одном из районов загорелись два трансформатора на электроподстанции.

В Волгоградской области произошли пожары на подстанции во Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону. Возгорание было потушено, но произошло отключение электричества.

В аэропортах Волгограда и Астрахани после атак беспилотников в этих регионах введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.