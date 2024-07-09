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В США Boeing 757 потерял колесо во время взлета, на борту находились 179 пассажиров

CentralAsia (CA) -  В Лос-Анджелесе, США самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо шасси во время взлета в аэропорту, сообщает Reuters. На борту находились 179 пассажиров и 7 членов экипажа. Никто не пострадал.

Самолет совершил экстренную посадку в Денвере. Со ссылкой на данные FlightRadar24 агентство пишет, что самолету было около 30 лет. Boeing прекратил производство моделей «757» в 2004 году.

В заявлении перевозчика говорится, что United Airlines проведет расследование произошедшего. По данным ABC, расследование также будет проведено американским Федеральным управлением гражданской авиации.

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