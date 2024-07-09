В Иране прошли митинги с требованием повысить пенсии и пособия по безработице

CentralAsia (CA) - Как минимум в десяти городах Ирана, включая Тегеран, жители вышли на митинги, требуя повышения пенсий и других социальных выплат, а также улучшений условий труда. Об этом сообщает издание Iran International.

Акции протеста прошли в воскресенье на фоне проведения второго тура досрочных президентских выборов, по итогам которых победу одержал умеренный реформатор Масуд Пезешкиян (Пезешкиан). В основном на улицы вышли пенсионеры и оставшиеся без работы мужчины, которые ранее трудились на предприятиях нефтехимической отрасли.

Демонстранты требовали повышения пенсий и пособий до фактического уровня черты бедности, предоставления бесплатных и качественных медицинских услуг, обеспечения гарантий занятости и роста зарплат.

Кроме того, сообщается о нескольких продолжительных забастовках. В Рудбаре на севере страны протестуют работники водопроводных сетей, требуя закрыть задолженность по зарплате за восемь месяцев. На юге Ирана с подобной проблемой путем стачек борются сотрудники нефтегазовых компаний, не получающие денег с декабря.

Помимо закрытия долгов по зарплате митингующие настаивают на создании независимых профсоюзов и устранении «эксплуататорских подрядчиков» в отрасли. Уточняется, что за последние десять лет нефтегазовый сектор был передан на аутсорсинг влиятельным правительственным чиновникам, выступающим в качестве посредников. После этого начались понижения окладов и ужесточения условий труда.

Как передает СМИ, Иран переживает небывалый экономический кризис. Годовая инфляция колеблется на отметке около 50%. Минимальная зарплата составляет $190 в долларовом эквиваленте, что заставляет жителей страны едва сводить концы с концами. Прожиточный минимум в Тегеране равен примерно $500, в других городах — $350.

Отмечается, что некоторые протестующие также требуют от властей Исламской республики отменить смертный приговор, вынесенный профсоюзной активистке Шарифе Мохаммади. Многие считают, что женщину преследуют лишь за смелые высказывания и критику в адрес правительства.