Евросоюз приостановил интеграцию Грузии

CentralAsia (CA) - Евросоюз приостановил процесс присоединения Грузии к блоку из-за принятия закона «об иноагентах», заявил 9 июля посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Его слова приводит Первый канал Грузии.

«К сожалению, на данный момент процесс присоединения Грузии к Евросоюзу приостановлен. Это действительно печально и разочаровывает, так как в то же время мы добиваемся быстрого прогресса с другими странами-кандидатами. Как известно, на следующий день после этого решения Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Я искренне надеюсь, что после выборов в Грузии, после октября, новое правительство, каким бы оно ни было, снова начнет серьезную работу в направлении интеграции в Евросоюз», - сказал он.

Брюссель заморозил 30 миллионов евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в сфере обороны.

«И это только первый шаг, будут и другие. Наша прямая помощь правительству Грузии будет сокращена, и мы постараемся переложить эту прямую помощь на гражданское общество и средства массовой информации», - сказал Герчинский.

Посол отметил, что лидеры Евросоюза решили приостановить процесс присоединения Грузии по итогам встречи в Брюсселе 27 июня.

В решении сказано, что Европейский совет «выражает серьезную озабоченность в связи с недавними событиями в Грузии», в частности, из-за принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», что «представляет собой отступление от шагов, изложенных в рекомендации Комиссии о предоставлении статуса кандидата».

«Европейский совет призывает власти Грузии прояснить свои намерения и отменить нынешний курс действий, который ставит под угрозу путь Грузии в ЕС, де-факто приводя к остановке процесс вступления», — говорится в решении.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» был одобрен в парламенте Грузии в окончательном чтении 14 мая. Решение было принято несмотря на проходившие в стране многотысячные митинги, а также наложенное вето президента Саломе Зурабишвили. Парламент преодолел вето и закон вступил в силу 3 июня.