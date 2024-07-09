Моди заявил об открытии двух консульств Индии в России

Нарендра Моди

CentralAsia (CA) - В Казани и Екатеринбурге появятся консульства Индии. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с индийской общиной в ходе визита в Москву.

«Хочу поделиться с вами еще одной хорошей новостью: мы открываем два новых консульства в России. Это облегчит путешествия и бизнес-сотрудничество»,— рассказал Моди (цитата по ТАСС).

Индийский премьер прибыл в столицу вчера, 8 июля, с двухдневным визитом. Вечером он провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огарево. В Москве сегодня, 9 июля, пройдет 22-й российско-индийский саммит.

Последний раз Нарендра Моди приезжал в Россию в 2019 году. Его нынешний визит стал его первой зарубежной поездкой после парламентских выборов в Индии, которые завершились в начале июня.