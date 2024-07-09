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Продолжительность жизни в Казахстане превысила 75 лет, – Минздрав РК

CentralAsia (KZ) -  Продолжительность жизни в Казахстане превысила 75 лет. Об этом заявила глава Минздрава Акмарал Альназарова на встрече с президентом Касым-Жомарт Токаевым, передает Акорда.

С начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной, доложила министр.

По словам Альназаровой, в рамках стратегического плана по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы будут построены новые медицинские объекты.

В свою очередь Токаев поручил снижать показатели материнской и младенческой смертности и поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также он отметил необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение.

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