Монгольские полицейские будут задействованы в миротворческой миссии

CentralAsia (MNG) - В рамках обновленного Закона об участии в миротворческих операциях, одобренного Великим Государственным Хуралом (парламентом) Монголии, в состав миротворческих миссий за рубежом будет направлено подразделение в составе 160 полицейских.

Офицеры монгольской полиции будут направлены в определенные места для патрулирования, охраны, бронетранспортера, поддержания общественного порядка, обеспечения безопасности населения, а также охраны персонала и объектов Организации Объединенных Наций. Около 80 процентов членов подразделения будут состоять из унтер-офицеров, и не менее 20 процентов будут составлять женщины-полицейские для обеспечения гендерного равенства.

Ожидается, что данная миротворческая операция укрепит национальную безопасность Монголии, расширит связи и сотрудничество с правоохранительными органами стран, а также повысит профессиональный уровень монгольских полицейских.

Совершенствуя свои языковые навыки и опыт участия в миротворческих операциях, монгольские полицейские могут получить повышение до отдельных офицеров полиции ООН или присоединиться к экспертным группам правоохранительных органов, если они соответствуют требованиям, установленным Полицейскими службами Организации Объединенных Наций.

Кроме того, участие монгольских полицейских в миротворческих операциях ООН позволяет им получить опыт работы в зонах повышенного риска, а также изучить законы и положения ООН в области прав и свобод человека, дискриминации и гендерного равенства, сообщает Главное управление полиции Монголии.

В 2016 году монгольская полиция начала выступать в качестве независимого полицейского в миротворческих операциях ООН. С тех пор свои обязанности успешно выполнили 27 военнослужащих, а в прошлом году в миротворческих операциях участвовали восемь военнослужащих.

источник: middleasiannews.com

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