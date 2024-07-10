Индия в июле на экспериментальной основе получит коксующийся уголь из Монголии

CentralAsia (MNG) - Индия будет импортировать коксующийся уголь из Монголии на пробной основе, начиная с конца этого месяца, сообщили два источника, знакомых с этим вопросом, поскольку Нью-Дели стремится диверсифицировать импорт основного сырья для производства стали, чтобы сократить чрезмерную зависимость от Австралии.

Сталелитейщики, в том числе JSW Steel и государственное Управление по производству стали Индии (SAIL), готовы получить партии коксующегося угля из Монголии после нескольких месяцев переговоров, сообщили источники, пожелавшие остаться неизвестными в соответствии с официальными правилами.

Министерство стали Индии, JSW Steel и SAIL не сразу ответили на электронные письма Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ожидается, что JSW Steel получит около 30 000 тонн коксующегося угля из Монголии, а SAIL, вероятно, получит от 3 000 до 5 000 метрических тонн, сообщили источники.

Для JSW Steel это будет вторая подобная поставка после 2021 года, когда крупнейший производитель стали Индии купил 8000 тонн коксующегося угля в Монголии, сообщили источники.

Отношения между Индией и Китаем стали напряженными после того, как в июне 2020 года в результате крупнейшего за последние десятилетия военного противостояния на их спорной гималайской границе погибли 20 индийских и как минимум четыре китайских солдата. С каждой стороны по-прежнему мобилизованы тысячи военнослужащих.

Индия пытается найти альтернативные маршруты поставок монгольского коксующегося угля в Индию, сообщили источники, не уточнив подробностей.

Индийские заводы обратились к правительству с просьбой вмешаться и помочь разработать маршруты, которые обеспечили бы регулярные поставки коксующегося угля из Монголии, которая предлагает высококачественные сорта, добавили они.

Не имея жизнеспособного и надежного маршрута, Монголия, богатая минеральными ресурсами, с трудом может продавать сырье в такие страны, как Индия.

Некоторые индийские компании также рассматривают возможность приобретения или аренды угольных и медных активов в Монголии.

Индийские сталелитейные компании ежегодно потребляют около 70 миллионов тонн коксующегося угля, а импорт составляет около 85% от общей потребности страны.

Сталелитейные заводы Индии, второго по величине производителя стали в мире, столкнулись с нестабильными поставками коксующегося угля из Австралии, на который обычно приходится более половины годового импорта Индии.

Индийские производители стали в последние месяцы увеличили импорт коксующегося угля из России, чтобы воспользоваться более низкими ценами - результатом западных санкций, направленных против Москвы из-за войны в Украине.

По данным консалтинговой компании BigMint, в первой половине 2024 года Россия стала третьим по величине поставщиком коксующегося угля в Индию, продав ему 3,3 миллиона тонн.

источник: middleasiannews.com

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