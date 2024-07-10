Монгольские и китайские ученые превращают угольные отходы в экологически чистую почву

CentralAsia (MNG) - Ученые из Монголии и Китая сотрудничают в разработке технологии, которая преобразует пустую породу угольных шахт в экологически чистую почву. Подробности проекта были представлены 4 июля 2024 года исследователями обеих стран из Монгольского университета естественных наук (MУЕН).

Научно-исследовательский проект по переработке угольных отходов из карьеров в почву завершен, и в настоящее время технология проходит испытания на электростанции Бөөрөлжуут, которая в ближайшем будущем должна быть введена в эксплуатацию для снабжения столицы энергией.

Почву, полученную из угольных отходов, можно использовать для экологического восстановления в горнодобывающих районах и в качестве удобрения в сельском хозяйстве. Доцент Чжэнчжун Фэн из Университета Шаньси в Китае подчеркнул, что это экологически чистый продукт.

«Провинция Шаньси обладает обширными запасами угля, и мы уже несколько лет тестируем и используем технологию производства почвы и удобрений из пустой породы. Теперь мы рады передать эту технологию Монголии и сотрудничать в производстве ценной продукции», — заявил он.

Ректор МУЕН профессор Баасансух Бадарч подчеркнул: «Это экопроект по производству сельскохозяйственной продукции на базе горнодобывающего сектора. Это результат одного из 27 инновационных проектов, которые МУЕН проводит с зарубежными университетами и организациями». Проект, который предполагает переработку угольных отходов для создания почвы, также предусматривает обучение специалистов в Китае в течение 2-3 лет.

Даваасурэн Дуламсурэн, специалист по окружающей среде компании «Tsetsens Mining and Energy», компании, эксплуатирующей электростанцию ​​Бөөрөлжуут, отметил: «Поскольку мы эксплуатируем буроугольный рудник открытым способом, мы производим много пустой породы. Теперь, благодаря сотрудничеству между монгольскими и китайскими учеными и университетами мы можем полностью перерабатывать наши отходы для производства почвы и удобрений. Мы довольны таким развитием событий». Он добавил: «Вместо того, чтобы накапливать угольные отходы, мы можем использовать их для создания зеленых насаждений и поставок удобрений, изготовленных из пустой породы, близлежащим сельскохозяйственным предприятиям. Это пример безотходной и ответственной добычи полезных ископаемых».

источник: middleasiannews.com

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