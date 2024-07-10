Документы о сотрудничестве подписаны между Монголией и Бутаном

CentralAsia (MNG) - По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа, Король Бутана Его Величество Джигме Хесар Намгьел Вангчук 8-15 июля 2024 года находится с государственным визитом в Монголии.

В ходе визита стороны подписали документы о развитии сотрудничества в сферах сельского хозяйства, животноводства, культуры, образования, здравоохранения, издательской деятельности и информации. И соответствующими организациями были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития горного животноводства и пастбищ,

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере образования,

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области традиционной медицины,

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере телерадиовещания между Монгольской национальной телерадиокомпанией и Службой вещания Бутана.

источник: middleasiannews.com

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