Премьер Монголии объявил оппозионного лидера министром «жизненно-важного министерства»

CentralAsia (MNG) - 8 июля 2024 года в Государственном дворце Монголии начался Монгольский экономический форум. 14-й Форум проводится под лозунгом «Go Mongolia» и продлится два дня.

В ходе форума премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай объявил, что Гантөмөр Лувсанням будет назначен министром экономики и развития. Таким образом, председатель Демократической партии получит место Хурэлбаатара Чимэда и продолжит работать в течение следующих 4 лет.

О других министрах на данный момент информации нет, а официально объявлено имя первого министра совместного правительства.

Правящая Монгольская народная партия, а также оппозиционные Демократическая партия и партия ХҮН /«Человек»/ подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании по формированию коалиционного правительства по итогам 9-х парламентских выборов, состоявшихся в Монголии 28 июня.

Документ подписали председатель Монгольской народной партии, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай, председатель Демократической партии, член Великого Государственного Хурала /парламента/ Монголии Гантөмөр Лувсанням и председатель партии ХҮН, член Великого Государственного Хурала Дорджханд Тогмид.

источник: middleasiannews.com

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