В Монголии прошло мероприятие по продвижению культуры и туризма Чжанцзяцзе под названием «Здравствуй, Китай!»

CentralAsia (MNG) - В Китайском культурном центре в Улан-Баторе во вторник прошло мероприятие по продвижению культуры и туризма Чжанцзяцзе под названием «Здравствуй, Китай!».

Нынешнее мероприятие было организовано при содействии Министерства культуры и туризма КНР и посольства КНР в Монголии.

Выступая на мероприятии, посол КНР в Монголии Шэнь Миньцзюань отметила, что туризм является важным средством расширения культурных обменов между Китаем и Монголией. «Наши две страны географически близки, и многие районы Китая имеют различия в туристических ресурсах с Монголией, что создает дополнительные преимущества. Китай уже давно предоставил Монголии безвизовый режим и стал популярным туристическим направлением для монгольского народа. Главный герой сегодняшней рекламной конференции — Чжанцзяцзе — известен своими красивыми горами, прекрасными водами и цивилизацией. Это также место съемок фильма «Аватар», поэтому это популярное среди монгольских друзей туристическое направление», — сказала китайский дипломат.

«Как посол Китая в Монголии, я обязана продвигать Китай среди монгольского народа. В то же время я очень хочу порекомендовать Монголию своим китайским друзьям. В прошлом году в Монголию приехали 140 тыс. китайских туристов, что составляет одну пятую от общего числа иностранных туристов в Монголии. Поскольку Монголия предоставляет электронные визы, количество китайских туристов, посещающих ее, значительно возросло», — добавила она.

На мероприятии были показаны приблизительно 60 картин, демонстрирующих достопримечательности и пейзажи Национального лесного парка Чжанцзяцзе в провинции Хунань на юге Китая.

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