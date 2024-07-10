Украина хочет получить разрешение бить дальнобойным оружием США по военным аэродромам в России, - глава МИД Кулеба

Дмитрий Кулеба

CentralAsia (CA) - Украина в Вашингтоне работает над разрешением США бить по аэродромам на территории РФ. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает «Страна.ua».

«Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами», - сказал Кулеба.

По его словам, речь идет о разрешении использовать дальнобойное оружие США по военным аэродромам на территории России.

Наконуне Белый дом заявил, что изменений в вопросе ударов по России не планируется.

Ранее газета The Washington Post писала, что США разрешили Украине бить своим оружием по России не далее, чем на 100 километров от границы.