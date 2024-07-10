На военных базах США в Европе повысили безопасность из-за угрозы диверсий, - CNN

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CentralAsia (CA) - Военные базы США в странах Европы были приведены в состояние повышенной готовности на прошлой неделе из-за информации о том, что «поддерживаемые Россией субъекты» могут совершить диверсии против американских военнослужащих или объектов, пишет CNN со ссылкой на несколько источников.

По словам источников CNN, через разведданные США выяснили, что Россия «рассматривала американские базы и военный персонал в качестве вариантов для атаки через доверенных лиц». Эта информация заставила командование ВС США «ввести дополнительные протоколы» и повысить уровень защиты до второго.

О том, что военные базы США в Европе приведены в состояние повышенной готовности, сообщал CNN 30 июня. В частности, на американской базе в немецком Штутгарте боевая готовность была повышена до уровня «Чарли» (применяется при наличии разведданых о возможной атаке или террористическом акте). На базе располагается штаб-квартира европейского командования вооруженных сил. С таким уровнем угроз, по данным телеканала, американские военные в Европе не сталкивались по крайней мере 10 лет.

Комментируя эту информацию, представитель Европейского командования Вооруженных сил США Дэн Дэй заявил, что власти «постоянно оценивают множество факторов, которые влияют на безопасность американских военных за рубежом» и часто принимают дополнительные меры.