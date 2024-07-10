Ночью в Китае произошло землетрясение силой около 3,5 балла в эпицентре
- Казахстан, происшествия
- 10:11, 10 июля 2024
- Просмотров: 284
CentralAsia (KZ) - На территории Китая 10 июля в 02:05 произошло землетрясение силой около 3,5 балла в эпицентре. Об этом сообщил Институт сейсмологии НАН Кыргызстана.
Очаг землетрясения располагается в 167 км к юго-востоку от города Нарын.
В населенных пунктах Кыргызстана толчки от землетрясения не ощущались.
Место на карте:
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения