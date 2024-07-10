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США и союзники предоставят Украине новые системы ПВО на $1 млрд
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США и союзники выделят более $1 млрд на поддержку противовоздушной обороны Украины, следует из совместного с Германией, Румынией, Италией и Нидерландами заявления, которое опубликовал Белый дом.

«Мы благодарны <...> инициативе «Немедленные действия по противовоздушной обороне» (Immediate Action on Air Defense (IAAD), была запущена Германией в апреле 2024 года, партнеры по которой обязались выделить свыше $1 млрд для поддержки противовоздушной обороны Украины», — говорится в публикации.

Киев также получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. В ближайшие месяцы союзники намерены предоставить Украине такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне заявил, что в течение ближайших нескольких месяцев западные союзники предоставят Украине «десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны».

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