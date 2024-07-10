Ракетный удар по Украине 8 июля: Зеленский назвал число погибших и раненых

CentralAsia (CA) - В результате российских ударов по Киеву и другим городам в ночь на понедельник по меньшей мере 43 человека погибли и почти 200 получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Би-би-си».

«Более 40 ракет различных типов. Одна попала в детскую больницу...В результате этого нападения погибли 43 человека, почти 200 получили ранения», — заявил Зеленский, выступая во вторник в институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Утром 8 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Днепре, Кривом Роге и ряде городов Донецкой области. По данным украинских властей, одна из ракет попала по корпусам детского медицинского центра «Охматдет».

Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по объектам оборонно-промышленного комплекса и авиационным базам на территории Украины, а разрушения в киевской детской больнице были вызваны падением украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города.