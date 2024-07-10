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Сформировано новое коалиционное правительство Монголии во главе с действующим премьером

CentralAsia (MNG) -  Монголии в среду было сформировано новое коалиционное правительство во главе с действующим премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай.

В состав правительства вошли 22 министра. Среди них 12 — от правящей Монгольской народной партии, восемь — от Демократической партии, и еще два -- от партии ХҮН.

Первым вице-премьером, министром экономики и развития стал Гантөмөр Лувсанням, вице-премьером по чрезвычайным ситуациям — Амарсайхан Сайнбуян, вице-премьером по вопросам конкуренции — Доржханд Тогмид, управляющим делами правительства — Учрал Ням-осор, министром иностранных дел — Батцэцэг Батмөнх, министром финансов — Жавхлан Болд.

Ожидается, что новый кабинет министров сосредоточится на оперативном решении проблем развития Монголии и укреплении национального единства.

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