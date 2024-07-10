Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную. Ее объявили в розыск

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- 11:13, 10 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Басманный суд Москвы по требованию следствия заочно арестовал Юлию Навальную по обвинению в участии в «экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК).
«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», — сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Согласно сообщению, если Навальная вернется в Россию или будет экстрадирована, ее арестуют на два месяца.
Согласно карточке дела, заседание прошло 9 июля в 15:00. В ней говорится, что постановление об аресте не будет опубликовано.
Юлия Навальная так прокомментировала сообщения о заочном аресте: «Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?!».
Юлия Навальная — вдова одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. 16 февраля он умер в ИК-3 «Полярный волк». Юлия Навальная уехала из России в феврале 2021 года после ареста мужа.
В начале июля Юлия Навальная стала главой правозащитной организации Human Rights Foundation, сменив на этом посту Гарри Каспарова.