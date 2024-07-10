Новоназначенные монгольские министры принесли присягу

CentralAsia (MNG) - Новоназначенные монгольские министры в среду принесли присягу во Дворце правительства страны.

На церемонии присутствовали президент Монголии Хурэлсух Ухнаа, спикер Великого госхурала /парламента/ Амарбаясгалан Дашзэгвэ, премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай и другие должностные лица.

Напомним, что правящая Монгольская народная партия /МНП/ одержала победу на парламентских выборах 2024 года, получив 68 мандатов в 126-местном однопалатном парламенте. Демократической партии досталось 42 кресла, партии ХҮН /«Человек»/ — 8, Национальной коалиции — 4 и партии «Гражданское мужество — Зеленые» — 4.

Действующий глава правительства Монголии и лидер МНП Оюун-Эрдэнэ по итогам выборов остался на своем посту на второй срок.

Парламентские выборы в Монголии состоялись 28 июня.

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