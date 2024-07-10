В Астане мужчина распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса
CentralAsia (KZ) - Житель Астаны распылил перцовый баллончик водителю маршрутного автобуса в лицо, передает Tengrinews.kz.
Инцидент произошел днем на улице Ш. Калдаякова
Водитель автомобиля Kia подрезал автобус, который подъезжал к остановке. Выйдя из машины, он подошел к водителю и распылил перцовый баллончик, а после скрылся.
Полиция задержала 37-летнего мужчину, его автомобиль помещен на коммунальную стоянку.
Решением суда за совершение хулиганства он арестован на 10 суток.
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