ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на крейсере «Адмирал Кузнецов»

CentralAsia (CA) - ФСБ России сообщила, что предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», а также покушения на трех высокопоставленных сотрудников Минобороны РФ. Как утверждает ведомство, преступления планировали украинские спецслужбы.

По утверждению ФСБ, в марте на члена экипажа «Адмирала Кузнецова» «посредством иностранных интернет-мессенджеров WhatsАpp и Telegram» вышел сотрудник спецслужб Украины, который «с использованием приемов психологического воздействия» пытался склонить его к совершению теракта на корабле. Тот, однако обратился в ФСБ, после чего переписывался с агентом уже под контролем спецслужб, чтобы выяснить ценную информацию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК («склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение преступления террористического характера»). Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В рамках дела о подготовке покушений на высокопоставленных военных, сообщила ФСБ, был задержан гражданин России 1994 года рождения (его имя не называется). По версии ведомства, он по заданию ГУР Минобороны Украины «через курьерские службы организовал доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку, по адресам проживания в Москве руководителей подразделений российского оборонного ведомства».

Как утверждает ФСБ, задержанный дал признательные показания о том, что в мае 2024 года был завербован украинской военной разведкой.

Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 205 ст. 222.1 УК РФ).

«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» — крупнейший российский корабль, единственный авианосец флота. Был заложен в 1982 году на Черноморском судостроительном заводе (Николаев, Украина). Спущен на воду в 1985-м.