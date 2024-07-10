В Санкт-Петербурге пройдет заседание спикеров стран СНГ

CentralAsia (CA) - В Санкт-Петербурге 12 июля пройдет заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, сообщается на сайте организации.

В встрече примут участие спикеры парламентов: Азербайджана – Сагиба Гафарова, Беларуси – Наталья Кочанова и Игорь Сергеенко, Казахстана - Маулен Ашимбаев, Кыргызстана – Нурланбек Шакиев, России – Валентина Матвиенко, Таджикистана – Махмадтоир Зокирзода и Узбекистана – Танзила Нарбаева, также вице-спикеры Госдумы Иван Мельников и Мажалиса Айгуль Куспан.

Парламентарии обсудят участие международных наблюдателей от МПА СНГ в мониторинге внеочередных президентских выборов Азербайджана, парламентских выборов в Беларуси, а также выборов президента РФ.

Генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий расскажет о подготовке организации к наблюдению за выборами в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и в Милли Меджлис Азербайджана.

Также члены Совета рассмотрят кандидатуру на присуждение премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова в 2024 году.

На заседании подведут итоги работы Ассамблеи в 2023 году.