Минэнерго Узбекистана выступило против увеличения социальной нормы потребления электроэнергии

CentralAsia (UZ) - Министерство энергетики Узбекистана заявило об отсутствии оснований для изменения социальной нормы потребления электроэнергии в 200 кВт*ч в месяц. Такие выводы сделаны после анализа расходов данного ресурса в июне, говорится на сайте ведомства.

В предыдущем месяце в социальную норму уложился 71% потребителей. Все эти люди платили за электричество по льготным тарифам — 450 сумов ($0,036) за киловатт-час.

Еще 22% домохозяйств за отчетный период израсходовали от 201 кВт*ч до 1000 кВт*ч, следовательно, за электроэнергию сверх соцнормы их рассчитали по 900 сумов ($0,071) за киловатт-час.

Отмечается, что оставшиеся 7% населения в июне потребляли 1001 — 10 000 кВт*ч электроэнергии, поэтому большую часть использованных ресурсов в данном случае посчитали по тарифу 1350 сумов ($0,11) за киловатт-час. Ведомство подчеркивает, что к столь расточительным потребителям относятся граждане, не нуждающиеся в субсидиях. Как правило, они имеют дополнительные источники расхода электроэнергии в виде электромобиля, бассейна во дворе дома, фонтана, множества осветительных приборов и другой бытовой техники.

Всего же за отчетный период узбекистанцы израсходовали 1,1 млрд кВт*ч электричества.

Учитывая статистику, чиновники и приняли решение сохранить действующую систему тарификации.

В Минэнерго напомнили, что введенные с 1 мая текущего года базовые нормативы призваны повысить эффективность потребления электроэнергии, обеспечить правильное и адресное покрытие расходов населения за счет бюджетных средств, чтобы обеспечить всех граждан необходимыми ресурсами.

Ведомство привело себестоимость киловатт-часа электричества — 895 сумов ($0,071) или 1002 сума ($0,079) с НДС. Таким образом, за каждый кВт*ч в пределах социальной нормы государство возмещает 552 сума ($0,044), а тем, кто потребляет от 201 кВт*ч до 1000 кВт*ч, — 102 сума ($0,0081).

С учетом объемов расхода электроэнергии по всей республике в июне получилось, что бюджетными средствами покрыто 447 млрд сумов ($35,4 млн) для 71% потребителей, уложившихся в соцнорму, а также 30,2 млрд сумов ($2,4 млн) для тех, кто потратил 201-1000 кВт*ч.